Belangrijke thema's in nieuwjaarsspeech burgemeester in Molenwaard

BLESKENSGRAAF • Gastvrijheid, hoop en leiderschap waren de thema's die burgemeester Dirk van der Borg aansneed in zijn nieuwjaarsrede.

Hij sprak donderdagavond in de Spil in Bleskensgraaf een grote groep inwoners van Molenwaard toe, die naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waren gekomen.



In zijn rede vertelde Van der Borg drie verhalen over onderwerpen die hem in de afgelopen periode aangesproken hebben. De verhalen van hoop, gastvrijheid en leiderschap speelden zich dichtbij en ver weg af en dienden ter inspiratie.



"Zo toepasbaar in onze gemeente, maar zeker ook op weg naar Molenlanden", aldus burgemeester Van der Borg.