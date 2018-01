Sommige bezoekers de hele dag welkom in Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis heeft onlangs de regeling 'Bezoek op maat' ingevoerd.

Het ziekenhuis wil naasten van patiënten zoveel mogelijk ruimte geven om bij de patiënt te zijn. Het samenzijn kan de patiënt een gevoel van rust en veiligheid geven in een onzekere tijd en in een vreemde omgeving. Hun aanwezigheid en concrete hulp, bijvoorbeeld tijdens het nuttigen van de maaltijd, kan het herstel van de patiënt bevorderen.



Dat is de reden waarom onlangs de regeling 'Bezoek op maat' is ingevoerd op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Daarbij is een familielid of naaste de hele dag welkom om bij een patiënt op bezoek te komen.



In deze bezoekregeling 'Bezoek op maat' wordt onderscheid gemaakt tussen directe familie en naasten en overig bezoek. Directe familie of naasten zijn de hele dag welkom in het Beatrixziekenhuis tot 21.00 uur. Na 21.00 uur is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging. De uitzondering op deze regel is de Intensive Care, waar vaste bezoektijden gelden en bezoek altijd in overleg is, afhankelijk van de situatie van de patiënt. Voor overige bezoekers gelden vaste bezoektijden, met maximaal twee personen tegelijk. De actuele bezoektijden zijn te vinden op www.rivas.nl/bezoektijden.



Voorkeur

Voor de doorlopende bezoekmogelijkheid voor familie of naasten, geldt de voorkeur voor één bezoeker tegelijk per patiënt. Dit komt voort uit het feit dat we in het Beatrixziekenhuis vooral vier- en tweepersoonskamers hebben. De ruimte op de kamers is daardoor beperkt.