Partij voor de Dieren: 'Meer aandacht voor psychosociale problemen bij kleine boeren'

REGIO • De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil meer aandacht voor psychosociale problemen bij agrariërs die een klein familiebedrijf runnen. Volgens de partij kampen veel kleine boeren met dergelijke problematiek, omdat ze niet tegen de schaalvergroting op kunnen boksen.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen hierover gesteld aan het provinciebestuur. "In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel, is de overheid al actief aan de slag gegaan met het veelal verborgen leed bij boeren", schrijft de partij. "De problemen groeien de boeren vaak boven het hoofd, met als gevolg psychosociale en financiële problemen die soms ook gepaard gaan met dierenleed." De Partij voor de Dieren wil van provinciebestuurders weten of zij op de hoogte zijn van de psychosociale problematiek op het platteland, met name onder agrariërs, hoe groot de provincie de problematiek inschat in Zuid-Holland en of er al een vangnet dan wel actief beleid is om boeren en hun familie te helpen. Zo is de recente stoppersregeling onder melkveehouders een groot succes gebleken. De partij wil weten hoeveel melkveehouders in Zuid-Holland gebruik hebben gemaakt van de regeling en of dit leidt tot verdere schaalvergroting. Verder vraagt de partij of het provinciebestuur bereid is om samen met gemeenten een onderzoek te beginnen naar de aard en omvang van de problematiek en daar vervolgens beleid voor te ontwikkelen.