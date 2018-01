Tropische plant loopt nu al uit in Streefkerk

STREEFKERK • In de tuinen bij Stal Norwind is de Yucca (Palmlelie) al helemaal uitgelopen. Naar het zich laat aanzien zullen de witte bloemen binnen enkele dagen in volle bloei staan.

Normaal bloeit deze tropische plant in de maanden juli en augustus en is de bloeitijd dus ver vooruit.



Ook werden er eind december nog vier kuikentjes geboren. Het was die dag vrieskoud en één van de jonge diertjes lag meer dood dan levend naast het nest. Het kuikentje is mee naar de badkamer genomen en op een handdoek op de verwarming gelegd. Na een half uur schreeuwde het beestje de hele boel bij elkaar en is weer direct terug bij moeder kip en de andere kuikentjes gezet.



Het zijn dus niet alleen de Arabische Volbloed Sportpaarden die de aandacht trekken.