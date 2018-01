Nieuwjaarstorm zet meldkamer en brandweer aan het werk

REGIO • De storm met zware windstoten en regen afgelopen woensdag zorgde voor veel meldingen bij de meldkamer van regio Zuid-Holland Zuid. Van de in totaal 200 meldingen is de Brandweer Zuid-Holland Zuid 155 maal ingezet. De overige meldingen zijn door de gemeente of lokale organisaties afgehandeld.

De meldingen bestaan voor het merendeel uit omgewaaide bomen en afgebroken of loshangende takken. In sommige situaties versperde dit de doorgaande route of er was de boom op een auto of schuur gevallen. Ook heeft een aantal lantaarnpalen en verkeerslichten het moeten ontgelden. Verder kwamen er een veel meldingen binnen van losliggende dakpannen, wegwaaiende dakplaten en reclameborden. in enkele gevallen betrof het een melding van wateroverlast. Er zijn geen gewonden gevallen. De materiele schade is groot.

Naast de beroepsposten in Dordrecht zijn vele brandweervrijwilligers vanuit lokale posten ingezet. De hulpverleningswerkzaamheden vonden gedurende de nacht en overdag plaats. Enkele posten ontvingen meerdere meldingen waardoor continue aan het werk zijn geweest.