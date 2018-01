Giessenlanden duikt geschiedenis in tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

GIESSENLANDEN • Een bijzondere nieuwjaarstoespraak werd woensdagavond uitgesproken door burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden.

Het was een duopresentatie met verteller Joost-Jan Kool. Zij wisselden elkaar enkele malen af tijdens de toespraak. Joost-Jan kroop daarbij steeds in de huid van een ander personage. Hij sprak het publiek toe als Jan van Arkel, locatie Betondak en als een vader uit de jaren tachtig, waarbij ingezoomd werd op een kernwapenactivist. Diverse beelden uit vervlogen tijden illustreerden de toespraak. Ongeveer 150 bezoekers waren aanwezig in de Lingehof in Arkel.



Burgemeester Ten Kate haalde enkele lessen uit de geschiedenis. In de eerste plaats dat idealen van alle tijden zijn. "Mensen willen iets bereiken in het leven: of het nou invloed, werk, welvaart of een kernwapenvrije wereld is", aldus Ten Kate. "Mensen blijven zoeken naar manier om die idealen te bereiken. Sommigen kiezen voor de weg van de macht, anderen kiezen voor de weg van samenwerking en het zoeken van bondgenoten. De geschiedenis van Jan van Arkel leert ons welke weg op de lange duur het meest effectief is. En dat is ook de les van de kernwapenwedloop: die kwam pas ten einde toen Reagan en Gorbatsjov elkaar vonden."



Ten Kate vond dat de regio en Arkel in het bijzonder altijd met één poot in de polder en met één poot in de stad heeft gestaan en staat. "Verbonden met zowel polders van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden – denk aan de melkfabriek en de aanleg van de Diefdijk – áls met de stedelijke omgeving van Jan van Arkel en De Vries Robbé (van Betondak, red.). Maar de belangrijkste les is dat niet alleen wíj in ónze tijd te maken krijgen met het maken van keuzes voor de toekomst, maar dat dat iets is van alle tijden. Inclusief de twijfel die daarbij hoort."



Zonder het direct te benoemen, refereerde de Giessenlandse burgemeester hiermee aan de fusie met Molenwaard. De inwoners van het dorp Arkel zijn daarover verdeeld.



