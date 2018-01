Weinig schade in Zederik tijdens jaarwisseling

ZEDERIK • Er zijn tijdens de afgelopen jaarwisseling weinig vernielingen gepleegd in Zederik. Dat meldt de gemeente. Er werd voor 500 euro schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, vorig jaar was dat nog bijna 6000 euro.

Tijdens de afgelopen Oud en Nieuw werden een hondepoepbak en twee hondenpoepdispencers vernield in Ameide/Tienhoven en een afvalcontainer in Leerbroek. De totale kosten van vervanging en reparatie bedragen 500 euro.



De totale kosten van de jaarwisseling bedragen in Zederik nog altijd 5780 euro. De gemeente heeft in de aanloop naar Oud en Nieuw en rondom de jaarwisseling geld uitgegeven aan preventie en bescherming van gemeentelijke eigendommen.