Laatste Zederikse vrijwilligersprijs voor mevrouw Bijl

LEXMOND • Burgemeester André Bonthuis van de gemeente Zederik heeft woensdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in huis Het Bosch in Lexmond de laatste Zederikse vrijwilligersprijs uitgereikt aan mevrouw Bijl.

Er waren twee genomineerden: mevrouw De With-Quaak uit Lexmond en mevrouw Bijl-Crielaard uit Nieuwland.



Mevrouw De With is gastvrouw van de kerk Lex Mundi, waar veel zo niet alles door haar in goede banen wordt geleid. Ze is ook actief voor de Beursvloer waar bedrijven aan activiteiten van organisaties worden gekoppeld. In het afgelopen jaar was ze ook betrokken bij een fantastische dag in Brandpunt-Nieuwland voor alle vluchtelingen in de gemeente en zij zet zich in voor Unicef en de bibliotheek in Lexmond.



Mevrouw Bijl nam vorig jaar op dinsdag 21 november afscheid van het Ouderencomité Nieuwland. Zij was vanaf de oprichting 35 jaar presidente en 15 jaar vice-presidente, zij werd in Nieuwland al benoemd tot erelid. Ook was zij jarenlang presidente van Passage en presidente van de vrouwenvereniging van de Hervormde kerk in Nieuwland.



Volgend jaar is er geen Zederikse vrijwilligersprijs meer, omdat de gemeente dan opgegaan is in de gemeente Vijfheerenlanden.