Politie start met maandelijks spreekuur in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Vanaf maandag 8 januari start de politie met een maandelijks spreekuur in de bibliotheek te Nieuwpoort.

Voortaan is de wijkagent iedere eerste maandag aanwezig van 10.00 tot 11.00 uur. 'Als dit tijdstip niet uitkomt, kan er via 0900-8844 kan altijd een afspraak gemaakt worden, bij u thuis of op het bureau in Groot-Ammers', meldt de politie op Facebook. 'Overigens is dit bureau (vrijwel) iedere dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur geopend.'