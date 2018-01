Nieuwpoort 700+: klaar voor een feestjaar

NIEUWPOORT • Met twee nieuwe bestuursleden is stichting Nieuwpoort 700 Plus er klaar voor: 2018 wordt één groot feestjaar. Het staat in het teken van water én natuurlijk 735 jaar stadsrechten.

Het feestjaar start op 15 en 16 juni 2018 met een weekend vol festiviteiten voor jong en oud. Er komt een symbolische opening waarbij de Poortse kraai en het thema Water natuurlijk een rol spelen. Daarnaast zal de fietstocht Nieuwpoort-Nieuwpoort op 16 juni verreden worden, er komen kinderspelen en muziekvereniging Kunst Na Arbeid geeft 's avonds een concert op een ponton in de Haven.

Poortersmaaltijd

Ook zal dit weekend de traditionele Poortersmaaltijd plaatsvinden. Nou ja, traditioneel? De organisatie steekt de maaltijd dit keer in een ander jasje. Annie Slob: "De Poortersmaaltijd wordt vaak gebruikt als reünie, waarvoor veel oud-Poorters terug komen. Dan is het hartstikke leuk om met elkaar door Nieuwpoort te lopen. Daarom maken we er een walking dinner van, waarbij de mensen door Nieuwpoort lopen en op verschillende plaatsen in de vesting iets te eten krijgen. Op die manier genieten ze van een lekkere maaltijd, zien ze wat Nieuwpoort te bieden heeft én komen ze steeds andere mensen tegen."

Muziekfestival

Na dit openingsweekend vindt er iedere twee a drie maanden een activiteit plaats in het kader van Nieuwpoort 735. Zo staat er op 8 september een viswedstrijd op het programma evenals een muziekfestival in het Dalletje. "We willen dan plaatselijke bands en dj's de kans geven om op het podium te staan", vertelt Huibert van der Graaf. Verder werkt de stichting ook nog aan een lesprogramma over de Hollandse Waterlinie voor de basisscholen én ze willen Kaarsjesavond 2018 versterken. Hoe, dat houden ze graag nog even geheim.

Theaterstuk

Het feestjaar eindigt in april 2019 met de opvoering van het theaterstuk over de Watersnoodramp van 1953. Er wordt al druk gewerkt aan het script, dat mede is gebaseerd op de verhalen van mensen uit de Alblasserwaard die de watersnood hebben meegemaakt.

Vacature: communicatie

De komende maanden werkt het bestuur verder aan de organisatie van het feestjaar. Annie Slob, Eline Trapman, Annemieke van As, Ilona Visser en Huibert van der Graaf krijgen daarbij hulp van de nieuwe bestuursleden Bas Bendijk uit Nieuwpoort en Martin Sterrenburg uit Langerak. Larissa Lens trekt zich terug uit het bestuur maar blijft wel als vrijwilliger bij een aantal activiteiten betrokken. Vanwege haar vertrek zoekt het bestuur een nieuw lid dat zich over onder andere de communicatie wil ontfermen. Ook zoekt het bestuur vrijwilligers die tijdens de festiviteiten willen helpen met hand en spandiensten.

Via de vernieuwde website en Facebookpagina houdt het bestuur iedereen op de hoogte van de vorderingen rond Nieuwpoort 735.