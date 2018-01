Welkoop Giessenburg: nieuwe eigenaar, hetzelfde gezicht

GIESSENBURG • Sinds begin dit jaar is Adriaan Ritmeester de nieuwe eigenaar van Welkoop Giessenburg. Voor klanten is het geen nieuw gezicht: hij is al jaren bedrijfsleider van de Giessenburgse winkel.

Het is inmiddels zeventien jaar geleden dat Adriaan Ritmeester bij Welkoop binnenstapte. Na vier jaar werd hij van 'gewoon' medewerker bedrijfsleider. "En dan is er nog maar één stapje hoger", lacht de kersverse eigenaar. "Een jaar of drie geleden kwam het overnemen van de winkel in een gesprek met de vorige eigenaar, Bas Harrewijn, ter sprake. Hij vroeg me toen of ik er belangstelling voor had. Afgelopen zomer zijn we er serieus mee aan de slag gegaan. "

Dat resulteerde in de overname per 1 januari. Het eigen baas zijn, zelf de eindverantwoordelijkheid dragen, dat was wat Adriaan Ritmeester trok. "En ik vind het gewoon een superleuke winkel", benadrukt hij. "Ik geniet elke dag weer van het omgaan met de klanten. Ook de formule van Welkoop, met een totaalpakket op gebied van spullen voor dieren en tuinieren, past helemaal bij mij. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging waar ik heel graag mee aan de slag ga. Daarnaast vind ik het voor Giessenburg heel belangrijk dat deze winkel hier blijft. Het was leuk om te merken toen we het nieuws van de overname op Facebook zetten, hoeveel positieve reacties er kwamen. Ik ben blijkbaar hier al helemaal ingeburgerd."

Voor de klanten verandert er eigenlijk niets; als bedrijfsleider was Ritmeester al jarenlang het aanspreekpunt in Welkoop Giessenburg. "Bas Harrewijn werkte alleen achter de schermen voor de Welkoop."

Opfrisbeurt

Wel krijgt de winkel de komende weken een opfrisbeurt. "Het voorterrein gaan we aanpakken en nog aantrekkelijker maken. Datzelfde geldt voor de zijkant van het pand; dat is nu deels verkoopruimte en deels opslag. Het is behoorlijk gedateerd; we gaan het weer als nieuw maken en gebruiken als plek om spullen zoals kruiwagens en regentonnen te verkopen. In april hopen we dat alles afgerond te hebben en dat vieren we dan met een officieel moment."