Concentratie klinische revalidatiezorg in Gorinchem

GORINCHEM • Rivas Zorggroep opent op woensdag 10 januari een nieuwe revalidatieafdeling in Het Gasthuis in Gorinchem en wil hiermee de kwaliteit van de revalidatiezorg in de regio verder verhogen.

Aanleiding voor de revalidatieafdeling in Gorinchem is het besluit van Rivas om alle revalidatiezorg met tijdelijk verblijf te concentreren. Dit gebeurt in de locaties in Sliedrecht (Waerthove), Zorghotel Dordrecht en Gorinchem (Het Gasthuis). Revalidanten kunnen hierdoor niet langer revalideren én tijdelijk verblijven in Leerdam (Lingesteyn). Op deze locatie kan voortaan uitsluitend poliklinisch worden gerevalideerd. Daarbij kunnen revalidanten gebruikmaken van een breed aanbod.



Verhuizing

Revalidanten die momenteel tijdelijk verblijven in Leerdam, zullen op dinsdag 9 en woensdag 10 januari verhuizen naar de nieuwe revalidatieafdeling in Gorinchem.



Revalideren

Revalidanten komen in Gorinchem terecht op een grote, moderne en toekomstbestendige afdeling. Tijdens de revalidatie leren revalidanten in een prettige omgeving hun mogelijkheden zo goed mogelijk benutten, zodat zij in het dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Daarbij staan persoonlijke doelen van de revalidant voorop.



Rivas kan door de concentratie grotere aantallen revalidanten behandelen. Door uitbreiding van het aanbod van de groepstherapieën, realiseren de zorgprofessionals een forse stijging van 40 procent van de daadwerkelijke oefenmomenten, naast de één-op-één therapie die revalidanten krijgen.



Alles staat in het teken van revalideren. Het behandelteam werkt daarbij met hen en hun familie en naasten samen. Revalidanten kunnen rekenen op de expertise van het multidisciplinaire revalidatieteam en de medisch specialisten van het naastgelegen Beatrixziekenhuis. Op deze manier is alle zorg onder één dak.



De nieuwe, goed uitgeruste afdeling in Gorinchem heeft 52 plaatsen, waarvan er 6 bestemd zijn voor cliënten die de intensiteit van een revalidatie traject niet aan kunnen, maar wel met de juiste begeleiding weer terug naar huis kunnen. Elke revalidant heeft een eigen kamer, waar ook individuele behandeling kan plaatsvinden.



Veilig terug

Het doel van revalideren en tijdelijk verblijven, is dat revalidanten zo snel mogelijk weer veilig terug naar huis kunnen. Daarna kunnen revalidanten in Sliedrecht, Gorinchem of Leerdam hun behandeling voorzetten. Dit vanuit een breed aanbod met onder andere: diverse fitness- en sportgroepen, hart- en longrevalidatie, revalidatie voor mensen met een hersenaandoening of bij kanker.