Hoog water: extra dijkinspecties langs de Lek en de Noord

ALBLASSERWAARD • De westerstorm en regenval zorgen voor hoge waterstanden in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland houdt de waterstanden in het beheergebied nauwlettend in de gaten en houdt extra dijkinspecties.

'Aan het einde van woensdagmiddag zullen in het westen van het rivierengebied de hoogste waterstanden worden bereikt', stelt het waterschap in een persbericht. Het waterschap voert daarom de komende uren extra dijkinspecties uit langs de Lek tussen Nieuwpoort en Kinderdijk en langs de Noord tussen Kinderdijk en Papendrecht.

'De Noordwaard loopt vol door het hoogwater; sinds 2015 is de Noordwaard hiervoor speciaal ingericht. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. De ingedijkte polders in dit gebied lopen geen gevaar. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.'

Water uit Duitsland

Rivierwater vanuit het oosten zorgt voor hoge waterstanden op de Maas en de Rijn. 'Hiervoor zijn geen extra maatregelen nodig. Wel monitort het waterschap de waterstanden en zal als dat nodig is aanvullende acties ondernemen.'

Water in de polders

Het waterschap kan het water in de polders met de reguliere bemaling goed weg pompen. 'Het plaatsen van extra pompen is niet nodig.'