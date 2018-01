Willem van Oranje in nieuwe voorstelling Van Hoorne Entertainment

MOLENAARSGRAAF • In de studio van Van Hoorne Entertainment te Molenaarsgraaf zijn woensdag de repetities begonnen voor de nieuwe voorstelling 'Lang geleden…', met daarin aandacht voor Willem van Oranje, Hugo de Groot en Jacoba van Beieren.

Vanaf zaterdag 20 januari nemen de acteurs alle theaterbezoekers mee op een muzikale tijdreis door enkele spraakmakende verhalen uit 'Lang geleden…', gebaseerd op het bekende kinderboek van Arend van Dam.

In het theateravontuur 'Lang geleden…' is het levensverhaal van Willem van Oranje te zien, verteld door een gezelschap van hedendaagse theatermakers. Ook komen de bezoekers oog in oog te staan met Hugo de Groot en Jacoba van Beieren.

Sprookjesachtig

'Sommige verhalen klinken bijna te sprookjesachtig om waar te zijn, maar ze zijn allemaal echt gebeurd!', stelt Van Hoorne Entertainment in een persbericht. 'Met échte pure livemuziek, onvervalste humor en prachtige kostuums geniet jong én oud van onze vaderlandse geschiedenis.'

De regie is in handen van kinderboekenschrijver, acteur en poppenspeler Mark Haayema. De muziek met middeleeuwse invloeden is gecomponeerd door Roel van den Nieuwenhoff en wordt door de acteurs zelf live gespeeld. Zowel in het decor als in de kostuums zijn de tekeningen van Alex de Wolf terug te zien.

Kinderboek 'Lang geleden…'

In samenwerking met Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum presenteert Van Hoorne Entertainment de educatieve voorstelling 'Lang geleden…', gebaseerd op het gelijknamige boek van Arend van Dam en Alex de Wolf. 'Het populaire boek, waarvan inmiddels ruim 200.000 exemplaren zijn verkocht, maakt de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis toegankelijk voor kinderen en is niet meer weg te denken uit het huidige basisonderwijs.'

Lang geleden… is van 20 januari tot en met 27 mei te zien in de Nederlandse theaters.