Eindelijk koper voor Jachtslot in Schelluinen

SCHELLUINEN • Jachtslot Schelluinderberg in Schelluinen is verkocht. Dat meldt makelaar Redres op haar website. Het vervallen kasteel aan de Kerkweg stond al vijf jaar te koop.

Jachtslot Schelluinderberg ligt op het kruispunt van de rijkswegen A27 en A15, tussen Gorinchem en Boven Hardinxveld aan de noordzijde van de Merwede langs de Betuwelijn. Het markante historische gebouw, een restauratieobject, is gesitueerd op een omgrachte tuin van circa 1 hectare.



Het slot verkeert in een slechte staat van onderhoud en dient te worden gerestaureerd. AD meldt dat er een woonhuis van gemaakt gaat worden.



De Schelluinderberg in Schelluinen, ook wel het kasteel van Schelluinen genoemd stamt uit ongeveer 1545. Het is een opmerkelijke edelmanswoning in Renaissancestijl gebouwd, mogelijk op fundamenten van een jachtslot dat Dirk van Altena rond 1200 bouwde.