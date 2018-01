Minder schade tijdens Oud en Nieuw in Molenwaard en Giessenlanden

REGIO • De schade door vuurwerk en vernielingen tijdens Oud en Nieuw is lager dan vorig jaar. Dat melden de gemeenten Giessenlanden en Molenlanden. Van Zederik zijn nog geen cijfers bekend.

Tot nu toe is er maar één schadegeval te melden in Giessenlanden. In de Schoolstraat in Hoogblokland is een straatkolk opgeblazen. De kosten voor vervanging bedragen 1000 euro.



De totale schade voor Molenlanden bedraagt 7185 euro. Bij de vorige jaarwisseling was dit met 18.055 euro aanzienlijk meer.



In Nieuw-Lekkerland werd voor 1535 euro aan openbare objecten schade toegebracht. Onder meer een ruit van een bushalte aan de Planetenlaan en een afvalbak aan de Ooievaar werden vernield. Ook moeten er schroeiplekken aan het kunstgrasveld aan de Wolken gerepareerd worden. De kosten hiervan worden geschat op 500 euro.



Streefkerk spande de dubieuze kroon wat betreft schades met een totaalbedrag van 2245 euro. Afvalbakken en ruiten van bushaltes werden in dit Lekdorp vernield.



In Bleskensgraaf werd het plateau van een glijbaan aan de Boomgaard vernield. Kosten om dit te repareren worden geraamd op 400 euro.