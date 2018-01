Groei bevolking in Zederik en Molenwaard; krimp in Giessenlanden

REGIO • Met een bevolkingsgroei van 11,27 procent kende de gemeente Zederik een forse toename van het aantal inwoners in 2017.

Dat blijkt uit cijfers die het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekend maakte. Ook het aantal inwoners van de gemeente Molenwaard nam toe, zij het met een veel kleiner percentage: 2,46 procent. In Giessenlanden daalde het inwoneraantal met 4,04 procent.

De natuurlijke aanwas in Nederland vindt vooral plaats in de Randstad en in veel steden, stelt het CBS. 'Zo kreeg Amsterdam er alleen al door het geboorteoverschot ruim 5 duizend nieuwe inwoners bij. In de stedelijke gebieden zorgt vooral de relatief jonge bevolkingsopbouw voor het geboorteoverschot.'

Biblebelt

Buiten de Randstad zijn er ook minder stedelijke gemeenten waar de bevolking groeit door natuurlijke aanwas. 'Het meest zichtbaar is dit in de gemeenten in de zogenoemde Biblebelt. In deze gemeenten krijgen vrouwen gemiddeld meer kinderen dan elders in Nederland.'

Bij de natuurlijke aanwas 'scoort' Molenwaard het beste met 4,11 procent. De toename van het aantal inwoners is daarbij dus aan het hoge aantal geboortes te danken. In Zederik ligt dat anders; de natuurlijke aanwas bleef daar steken op 2,96 procent, zodat de toename vooral van mensen die naar deze gemeente verhuisden komt.

In Giessenlanden kwam de natuurlijke aanwas uit op 1,71 procent; niet genoeg om het aantal inwoners dat vertrok te compenseren.