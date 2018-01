Veel kleine overtredingen bij controles op verkoopdagen vuurwerk

REGIO • De Omgevingsdienst heeft tijdens de verkoopdagen van vuurwerk op 28, 29 en 30 december veel, relatief kleine overtredingen geconstateerd.

Bij een derde van de bedrijven werd niet aan alle eisen voldaan. Bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale stapelhoogte of het plaatsen van het vuurwerk tegen de muur in de bufferbewaarplaats. De geconstateerde overtredingen zijn op aangeven van de inspecteurs direct ongedaan gemaakt. De bedrijven waarbij overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen een handhavingsbrief. Het aantal bedrijven dat aan alle eisen voldeed is ten opzichte van 2016 wel verbeterd (2017: 67%, 2016: 33%).



De focus lag tijdens de verkoopdagen op het nalevingsgedrag, de wijze van opslag en de verkoop van het vuurwerk. Hierbij is onder andere gekeken naar verkoop aan de juiste leeftijdscategorie en de toegestane hoeveelheid.



Daarnaast is gecontroleerd of het vuurwerk veilig opgeslagen was in de opslagbunkers en in de verkoopruimte.



Ook in 2017 heeft OZHZ ervoor gekozen om op 27 december, de dag vóór de verkoopdagen, controles uit te voeren. Hierbij is gecontroleerd of het vuurwerk veilig werd opgeslagen. De verkoopruimte mag bijvoorbeeld de dag vóór verkoop niet ingericht zijn met consumentenvuurwerk.



Voorcontroles

Tussen eind oktober en begin december 2017 heeft OZHZ in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voorcontroles uitgevoerd bij 31 vuurwerkverkopende bedrijven in Zuid-Holland Zuid. Er werd met name gekeken naar de bouwkundige aspecten en de administratie. Tijdens de voorcontroles voldeden alle verkooppunten aan de regels uit het Vuurwerkbesluit.



Oudjaarsdag 2017

Als een reguliere verkoopdag (29, 30 of 31 december) op een zondag valt, mag er volgens het Vuurwerkbesluit op die dag geen verkoop van consumentenvuurwerk plaatsvinden. In dit geval viel 31 december 2017 op een zondag en werd 28 december 2017 als 'extra' verkoopdag aangewezen. Om er zeker van te zijn of de verkooppunten zich hielden aan het voorschrift is er middels een QuickScan beoordeeld of er vuurwerk op de zondag werd verkocht. Vijftig procent van de locaties zijn bezocht en daar werd voldaan aan het Vuurwerkbesluit.