Hardinxveld-Giessendam formeel toegetreden tot Drechtsteden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Hardinxveld-Giessendam maakt sinds dinsdag officieel deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en het Drechtstedennetwerk.

De samenwerking moet de Drechtsteden meer slagkracht op bestuurlijk en uitvoeringsniveau geven. Samen vormen ze een stedelijk gebied met 288.000 inwoners dat qua omvang vergelijkbaar is met een stad zoals Utrecht. 'De toetreding heeft ook toegevoegde waarde voor de regionale economie en arbeidsmarkt doordat er gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang', meldt het Drechtstedennetwerk in een persbericht.

Vruchtbare samenwerking

Burgemeester Dirk Heijkoop: "Het is zover, de invlechting is voltooid. Ik ben trots op de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de Drechtsteden. We hebben een goed fundament gelegd voor een vruchtbare samenwerking."

Besparing

Het samenwerken levert volgens de Drechtsteden schaalvoordelen op voor alle deelnemende gemeenten. Wethouder Peter Verheij: "Dat komt onder meer doordat we gezamenlijk bedrijfsvoeringstaken uitvoeren en diensten van de sociale dienst delen. Maar we stellen ook gezamenlijk beleid vast. Een mooi recent voorbeeld is de groeiagenda waarin zaken staan benoemd op het gebied van bereikbaarheid en (aantrekkelijk) wonen. Door hierin gezamenlijk op te treden, hebben we meer slagkracht."

Verandering

Voor de meeste inwoners verandert er weinig, omdat het regelen van zaken als een nieuw rijbewijs of paspoort via het gemeentehuis blijft verlopen. Cliënten van de sociale dienst en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondervinden wel verandering. 'Hierover zijn zij persoonlijk geïnformeerd.'