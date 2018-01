Expositie over vroegere boerenleven in De Zes Molens in Hoornaar

HOORNAAR • In woonzorgcomplex De Zes Molens wordt op verschillende manier het boerenleven van eeuwen terug zichtbaar gemaakt.

Centraal daarbij staat een maquette van een historische ontginningsboerderij, gemaakt door Meine Mollema, inwoner van Noordeloos en gepensioneerd bouwkundige. Het op een schaal van 1:25 gemaakte model is, na al eerder tijdens de Fokveedag en in De Koperen Knop en Streekcentrum Het Liesvelt te zijn geëxposeerd, nu in De Zes Molens te zien. Bij de maquette hangen ook foto's van historische boerderijen uit de streek, van bestaande erven en tuinen die een vergeten erfenis dreigen te worden.

"Daar proberen wij iets aan te doen, want dat zou natuurlijk doodzonde zijn", vertelt Wil Kortleve van de werkgroep Boerenerven. "Hoe mooi het landelijke leven is laten we het liefst zien via foto's. We hebben er de afgelopen 25 jaar heel wat gemaakt." Ze zijn tot en met eind januari in De Zes Molens te bezichtigen. "Desgevraagd kunnen we ze ook op andere plekken tonen", aldus Kortleve. "Voor oudere mensen geeft dit een bepaalde herkenning en belevenis."

Houtsnijwerk

Dat laatste geldt ook voor de maquette van Mollema, die samen met zijn broer Gerrit (die het fijnere houtsnijwerk deed en daarmee de bewoners, het vee en de ijzeren gereedschappen vervaardigde) circa zevenhonderd manuren besteedde aan dit hobbyproject. Daarbij gebruikmakend van de oorspronkelijke bouwmaterialen klei, stro, riet en elzenhout.

"Er kwam destijds geen spijker aan te pas en dat hebben wij ook niet gedaan. Met behulp van wilgentenen zijn alle delen van het dak aan elkaar gevlochten. Al die natuurlijke materialen waren te vinden in de omgeving van de boerderij."