10.000 Fietsmolentocht-euro's voor Hulphond Nederland

BLESKENSGRAAF • Ina de Ritter, vrijwilliger bij Stichting Hulphond Nederland en 'gebruikster' van een hulphond, heeft een cheque voor 10.000 euro ontvangen uit handen van de Rotary Clubs Kinderdijk en Alblasserwaard. Dit bedrag was het netto resultaat van de op 23 september 2017 georganiseerde Fietsmolentocht.

Een kleine 500 deelnemers stapten op hun fiets en reden één van de parcoursen die zo precies mogelijk de route van de beroemde schaatsmolentocht door de Alblasserwaard en langs de molens van Kinderdijk volgt.



Op 13 december 2017 ontving Ina de Ritter, in gezelschap van Pieter Blickman van Hulphond Nederland, de cheque bij de Burgemeester in Bleskensgraaf.



Tegelijkertijd ontving de winnaar van de fietsverloting, onder de deelnemers van de Fietsmolentocht, zijn fiets. Tibor Bacsi was de gelukkige winnaar van de fiets die door Arie de Bruin van Rijwielhandel Hardinxveld beschikbaar werd gesteld.



De organisatoren van de Rotary Club Kinderdijk en de Rotary Club Alblasserwaard overhandigen de cheque aan Ina de Ritter van de Stichting Hulphond.