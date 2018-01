Dominee Holtslag uit Giessenburg vijfde bij Kerktwitteraar van het jaar

GIESSENBURG • Dominee Jan Holtslag van de Hervormde kerk van Giessenburg is vijfde geworden in de verkiezing van Kerktwitteraar van 2017.

De officiële uitslag werd dinsdagochtend om kwart over zeven bekend gemaakt op Groot Nieuws Radio.



De #kerktwitteraar2017 is geworden @jjvpeperstraten oftewel: Jan Jaap van Peperstraten. De hartelijke felicitaties gaan uit naar de pastoor van Heemstede. Hij mag met verve de titel Kerktwitterraar van 2017 dragen.



De top vijf wordt gecompleteerd door @tjanneke (Janneke Nijboer); @fromvlee (Fred Omvlee); @ahuijgen (Arnold Huijgen) en @dsholtslag (Jan Holtslag).



In totaal zijn er precies 1800 stemmen uitgebracht. Het initiatief van de verkiezing was afkomstig van Holtslag. Hij wilde met de actie meer bekendheid geven aan het twitteren onder predikanten.