Breuk in glasvezelkabel in Meerkerk treft heel Zederik

MEERKERK • Door een glasvezelkabelbreuk heeft de gemeente Zederik de komende dagen beperkte digitale dienstverlening.

Dat meldde de gemeente zaterdagmiddag via Twitter. 'Wij hopen dat de storing in de loop van dinsdag 2 januari is verholpen.'

De breuk is ontstaan in de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk, zo laat gemeentesecretaris Nanette van Ameijde eveneens via Twitter weten. 'Wie helpt ons de veroorzaker(s) hiervan te vinden? Géén vergunning aangevraagd bij gemeente, géén KLIC-melding gedaan.'