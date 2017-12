NS wil MerwedeLingelijn overnemen van Arriva

REGIO • President-directeur Roger van Boxtel van de NS kondigde in een interview in de Volkskrant aan dat NS 'absoluut' weer in de race is om het spoornetwerk uit te breiden met regionaal vervoer, waaronder de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen.

Van Boxtel geeft in het artikel aan al een rondgang te hebben gemaakt langs provinciale bestuurders om aan te geven dat NS interesse heeft om op lijnen te gaan rijden die nu nog in handen zijn van concurrenten als Arriva.

'NS heeft al het oog laten vallen op trajecten als Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen, die respectievelijk in 2018 en 2021 vrijkomen', zo meldt de Volkskrant. Van Boxtel: 'Ik heb overal interesse in. We hebben de laatste jaren gigantisch veel nieuwe Sprinters gekocht. Die kunnen we inzetten op kortere trajecten.'

Contract

De NS heeft nog niet ingeschreven voor de MerwedeLingelijn, waarvan een nieuw contract voor de periode van december 2018 tot eind 2026 binnenkort wordt afgesloten. De provincie Zuid-Holland heeft drie inschrijvingen ontvangen voor de concessie van de MerwedeLingelijn. Naast Arriva, de huidige vervoerder, hebben EBS en QBuzz interesse om het vervoer op de MerwedeLingelijn vanaf 2019 te verzorgen.

De inschrijving geldt ook voor het andere openbaar vervoer in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Naar verwachting maakt de provincie medio januari 2018 bekend welke vervoerder het gunstigste aanbod heeft gedaan en het openbaar vervoer per 1 januari 2019 mag gaan verzorgen.

Verlenging

De provincie sluit met de winnende vervoerder een contract voor de periode van december 2018 tot eind 2026, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging. Voor de concessie DAV stelt de provincie jaarlijks een exploitatiebudget beschikbaar van circa 24 miljoen euro.

Hier komen de reizigersopbrengsten, de verkoop van vervoerbewijzen, nog bij. In de huidige concessie is dat ongeveer eenzelfde bedrag.

De berichtgeving zorgde al voor de nodige reacties op Twitter; de meeste daarvan zijn niet positief over de NS:

