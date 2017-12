Weerstand tegen bouwplan Lekkerlands landgoed

NIEUW-LEKKERLAND • De boeren uit de omgeving van Landgoed Schoonenburgh mopperen over de woningbouwplannen van eigenaar Aad den Boer. Ze vinden 22 appartementen niet passen op de locatie aan de Tiendweg.

Dat Den Boer voor zichzelf een fraaie woning op het Landgoed Schoonenburgh zou gaan bouwen, dat wisten de dorpelingen. Daar kon vrijwel iedereen mee leven. Maar appartementen?

Agrariër Maarten Molenaar: "Ik vind het raar. Wie gaat mensen naar een uitgesproken agrarisch gebied halen? Een boer gaat toch ook geen varkensstal bouwen in een winkelcentrum? De boeren langs de Elzenweg zijn er niet voor. Er komen hier straks mensen wonen die er heel wat van verwachten. Het zal tegenvallen, want ze moeten rekening houden met agrariërs. De mest zorgt voor stank en we maken soms vroeg of laat op de dag herrie met trekkers en machines. En onze koeien trekken vliegen aan. Ik ben bang dat de bewoners straks gaan klagen over stank of gebrek aan rust."

Kapot rijden

Maartens vrouw Joke Molenaar: "Wij zijn geen voorstanders van de plannen. We gaan ertegenaan kijken. En de Elzenweg is niet geschikt, die gaan ze kapot rijden. Ik heb tegen Den Boer gezegd: wij moesten met ons bedrijf naar achteren voor de nieuwbouw, en nu haal jij nieuwbouw naar achteren. De boeren hebben met elkaar voor de aanleg van de Elzenweg betaald. We betalen nog steeds ruilverkavelingslasten. Het is geen wegje voor nieuwbouw."

LTO teleurgesteld

Leo de Jong, bestuurslid van LTO Noord, heeft gesproken met de vijf boeren aan de Elzenweg. "We zijn er als LTO teleurgesteld over dat dit mogelijk is. Maar in 2009 is de agrarische bestemming er al af gegaan, we kunnen er nu niets meer aan doen. Destijds is de gemeente vergeten een grens te stellen aan het aantal woningen. De komst van appartementen in de polder is een zeer slechte ontwikkeling; agrariërs die in de toekomst hun bedrijf willen uitbreiden, kunnen geconfronteerd worden met bezwaarprocedures van de bewoners."

De Jong voorziet ook een probleem met het verkeer. "We hebben niks tegen de mensen die er komen wonen, maar waarschijnlijk zullen de bewoners allemaal twee auto's hebben. Dit is een zorg voor ons, omdat de Elzenweg hierop niet is berekend."

In strijd met visie

Molenwaard heeft dit jaar een visie opgesteld voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Raadsleden wezen erop dat de plannen niet overeenkomen met die visie. Wethouder Frank Meerkerk erkent dat het plan niet overeenkomt met de huidige visie van de raad over de ruilverkavelingswegen. "Als Den Boer zijn aanvraag nu zou indienen, zou het plan waarschijnlijk niet door de gemeenteraad komen. Maar dit plan is in 2009 door de raad van de toenmalige gemeente Nieuw-Lekkerland goedgekeurd."

Binnen grenzen

Het gemeentebestuur van Molenwaard kan niets anders doen dan het plan uitvoeren, zegt Meerkerk. "Of ik dat nou wil of niet. Het ontwerp voor de 22 appartementen valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Den Boer zou zelfs meer mogen bouwen dan hij nu gaat doen; hij heeft tien tot vijftien woningen van het plan afgehaald. Ook kiest hij voor een ontwerp dat zo min mogelijk impact heeft op het landschap. Hij heeft mijns inziens heel goed naar ons kookboek (visiedocument voor het landschap, red.) gekeken en zich laten inspireren."

Vragen raadsleden

Meerkerk kreeg vragen van raadsleden, die ook ontstemde Lekkerlanders spraken. "Maar het plan is echt conform de landelijke regels voor landgoederen. In het bestemmingsplan van 2009 vermeldt de toelichting: drie wooneenheden. Maar dat is geen juridisch document. Wel is erin opgenomen hoe hoog, lang en breed de bebouwing maximaal mag worden, inclusief nok- en goothoogte." En daar houdt Den Boer zich aan. "Je kunt je afvragen of zijn huidige plan slechter is. Want stel dat hij slechts drie wooneenheden zou bouwen, maar dan wel het maximaal toegestane. Zou dat beter zijn?"

Bewoners van 22 wooneenheden zullen zorgen voor meer verkeersbewegingen dan van drie huizen. "Maar er komen sowieso meer verkeersbewegingen in het dorp, want Nieuw-Lekkerland heeft een behoorlijk forse woningbouwopgave."

Boswachterswoning

De eigenaar van het landgoed gaat ook zelf op het terrein wonen. Voor zichzelf en zijn vrouw laat hij een 'boswachterswoning' bouwen. Aanvankelijk wilde hij voor zichzelf iets groters bouwen, geïnspireerd op een monumentale Limburgse boerderij. Mede door de crisis wijzigde dat plan. Dat eigenaar Aad den Boer op het landgoed gaat bouwen, was al in 2009 duidelijk. Op zijn landgoed wil de voormalige directeur van Den Boer Beton bedreigde landschappelijke elementen behouden, zoals boomgaarden en bloemrijk grasland. Ook zijn er wandelpaden. In zijn voor publiek toegankelijke deel van het bos wandelen dagelijks tientallen mensen.