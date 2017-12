Boelmarktloods in Meerkerk gaat voor eerste keer open

MEERKERK • De Boelmarktloods gaat op de nieuwe locatie aan de Energieweg 3, loodsen M en N, op het Meerkerkse industrieterrein zaterdag 6 januari voor de eerste keer open.

Om de ingebruikneming van de nieuwe locatie te vieren is er zaterdag 6 januari voor iedereen gratis soep, koffie en thee met iets lekkers. De loods is open van 9.30 tot 11.30 uur.

Vanaf 1 januari is er een nieuwe locatie in gebruik voor de ontvangst en afgifte van de spullen voor de jaarlijkse boelmarkt in Meerkerk. 'Deze ruimte is geschikt voor het breed uitstallen en tentoonstellen van de diverse goederen, beter en overzichtelijker dan we gewend waren op de vorige locatie', meldt de organisatie in een persbericht.

De ruimte voorziet ook in mogelijkheden om (kleine) reparaties uit te voeren. 'Uitgerust met een toilet en een klein keukentje, is het ook een goede locatie om wat langer te blijven.' Er kunnen niet alleen tweedehands spullen worden gebracht, maar ook worden gekocht.