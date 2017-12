Filedrukte op A27 bij Noordeloos neemt met 37 procent toe

NOORDELOOS • Op de A27 richting Utrecht nam de filedruk in het afgelopen jaar fors toe. De stijging met 37 procent zorgde ervoor dat de 'locatie Noordeloos' op plek vijf in de file top 5 kwam.

Dit meldt de Verkeers Informatie Dienst. De top 5 van 2017 komt (grotendeels) overeen met 2016, al is de volgorde anders. De koploper van vorig jaar, Zoeterwoude-Dorp op de A4, is verdrongen naar de tweede plaats. Terug op nummer één is knooppunt Terbregseplein op de A20 richting Gouda.