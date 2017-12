Lexmonder Hans Biesheuvel al jaren verliefd op stekelige types

LEXMOND • Hans Biesheuvel uit Lexmond kan uren vertellen over zijn cactussen. Na 44 jaar kweken is hij een expert. Liefhebbers van over de hele wereld weten hem te vinden.

Klassieke muziek schalt door de kas, die is gevuld met honderden cactussen. Hans heeft 2.500 soorten, bijeen gebracht op 550 vierkante meter. Vriend Eddy Fasseur uit Bussum en leerling Steven den Hartog uit Groot-Ammers staan gebogen over de plantjes. Ook zij zijn gegrepen door het cactusvirus.

Schoonheid

Voor Hans begon het allemaal in 1973, toen hij door een winkelstraat in Leerdam liep. Zijn oog viel op een paar cactussen. Hij vond ze mooi, kocht een exemplaar. In de weken erna gebeurde nog verscheidene keren hetzelfde. "Ik bleef aan het kopen. Toen heb ik maar een kasje gebouwd. En later een grotere kas. De onvoorspelbaarheid, de grilligheid, de schoonheid en de enorme variatie trekken me aan."

Geen kunstmest

Voor het kweken is geduld nodig, want cactussen zijn trage groeiers. Over de meeste commerciële kwekers is Hans slecht te spreken. "In het Westland gooien er een partij kunstmest op." Hij gooit zijn armen in de lucht. "Daar gaan ze, het worden opgeblazen bloemkolen. Ik doe over hetzelfde plantje vier à vijf jaar, dat is de natuurlijke groei. Je ziet het direct: bij mijn cactussen zitten de naalden dichter bij elkaar."

Van beroep is Hans boomkweker en hovenier. Hij houdt van alles wat groeit en bloeit, maar cactussen zijn favoriet. Aanvankelijk was hij helemaal niet van plan ze te gaan verkopen. "In 1975 kwam er een man die vroeg: 'Heb je ze te koop?' Ik zei: nee. Meteen daarna bedacht ik dat ik een paar exemplaren dubbel had, dus ik liep hem na. Ik weet het nog goed: de eerste verkocht ik voor 12 gulden."

Chinees

Met een grijns: "Na die eerste verkoop begon ik te denken: dat kan ik vaker doen. Het is van lieverlee gegroeid. Nu heb ik een website en komen kopers van over de hele wereld, van Oezbekistan en China tot Saudi-Arabië." Hij steekt twee vingers op: "Ik spreek twee woorden Engels." Het is geen probleem. "Als je in hetzelfde geïnteresseerd bent, begrijp je elkaar. Laatst was er hier een Chinees met een tolk. Maar we communiceerden vooral met gebaren en klanken. Die Chinees was een liefhebber pur sang. Ik gaf hem een paar exemplaren uit mijn privécollectie. Ik heb nog nooit iemand zó dankbaar gezien; hij boog als een knipmes."

Zeldzame jongens

De kopers komen uit alle geledingen van de maatschappij. "Van vuilnisman tot doctorandus. Hobbyisten die soorten verzamelen. Er komen ook handelaren, maar daar richt ik me niet op. Ik doe alle moeite om soorten in stand te houden, dan zou een andere handelaar met de winst gaan strijken. Schijnbaar zijn mijn cactussen bijzonder. Er zitten zeldzame jongens tussen. Sommige soorten groeien alleen op een stuk van 300 vierkante meter, ergens op aarde, en nergens anders. Het is verboden om daarin te handelen."

Oudste cactus

De oudste cactus in de kas van Hans is driehonderd jaar oud. Hij laat hem zien. Een stekelloze bol van ongeveer 10 centimeter hoog, hard als steen. In het najaar bloeit hij. Wonderlijk: bloemen uit een kei. Hans kweekt ook nieuwe soorten. Bisschopsmutsen bijvoorbeeld, die zo heten vanwege hun vorm. "Er bestaan zes soorten van in de natuur. Ik ben met een kruisingsprogramma bezig en heb al 840 verschillende vormen."

Bloemenzee

Elk voorjaar veranderen de kassen in een grote bloemenzee. "Je ziet de meest uiteenlopende kleuren, van half april tot half juni. Maar ik vind de wintertijd zeker zo mooi, want dan zie je de plant zelf veel beter; het gaat me meer om de planten dan om de bloemen."

Er zijn ongeveer achtduizend cactussoorten bekend, wereldwijd. Hij zou graag eens op plekken gaan kijken waar ze in de natuur groeien. In Mexico bijvoorbeeld. "Maar dat zal er wel niet van komen."

Open dagen

Op 27, 29 en 30 december houdt Cactuskwekerij Lakerveld (Lakerveld 89) de jaarlijkse open dagen. Tot Hans zijn spijt zijn de kassen niet toegankelijk voor rolstoelen.

http://www.cactuskwekerij.eu/cactuskwekerij.asp