Wethouder Frank Meerkerk: 'Extreme krapte dreigt op woningmarkt Molenwaard'

Er dreigt serieuze krapte op de woningmarkt in Molenwaard; de dorpen met de meeste urgentie zijn Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Ottoland. Dat stelt wethouder Frank Meerkerk.

En dus is er ook vanuit het gemeentebestuur actie nodig, benadrukt de wethouder. In Bleskensgraaf onderzoekt de gemeente Molenwaard al de mogelijkheid om een nieuwe CPO-project te starten. "De uitkomsten daarvan verwacht ik begin volgend jaar."

De druk op de woningmarkt verschilt wel per Molenwaardse kern. "Het geldt in meer of mindere mate in iedere plaats, maar het is wel afhankelijk van de woningbouw die er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. In Ottoland, Bleskensgraaf en Oud-Alblas is de nood echt voelbaar en zichtbaar. Kijk maar op Funda: er is daar vrijwel geen woning onder de 200.000 euro verkrijgbaar. Dit zorgt ervoor dat we een extreme krapte lijken te gaan zien op de gemeentelijke woningmarkt."

De noodzaak om (goedkope) woningen te bouwen, wordt gestimuleerd door de lage rentestand. "Mede daardoor is er vrijwel geen vraag naar sociale huurwoningen; kopen is bijna goedkoper. Tegelijkertijd hebben starters moeite om een hypotheek te krijgen, terwijl ze al teveel verdienen voor een sociale huurwoning."

Frank Meerkerk wijst daarnaast op de behoefte aan appartementen. "Als iemand eenmaal in één van onze kernen woont, dan willen ze er ook blijven wonen. Ouderen willen dan graag verhuizen naar een appartement in de eigen woonplaats. Een goed voorbeeld is Landgoed Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland; voor de 22 appartementen meldden zich daar meer dan honderd belangstellenden."

In het streven naar meer woningen heeft Molenwaard de provincie en de regio aan haar zijde. "De gedeputeerde zei onlangs letterlijk tegen me: 'Wethouder, schiet eens op.' Ook de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat hierachter. Projectontwikkelaars zijn welkom om met plannen te komen."



Geurt Mouthaan