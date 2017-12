Twan van der Wel (vv Schelluinen) via Make-A-Wish naar Ajax

SCHELLUINEN • Twan van der Wel, jeugdlid van vv Schelluinen, beleefde afgelopen weekend een dag om nooit te vergeten. Via Stichting Make-A-Wish was de jeugdspeler van de derdeklasser als VIP aanwezig bij Ajax-Willem II (3-1).

Een welkom steuntje in de rug, gezien zijn gezondheidstoestand. Hoewel die op dit moment vrij stabiel is, moet Twan noodgedwongen 24 chemokuren ondergaan. Daarvan zijn er inmiddels 16 achter de rug. De laatste volgt in maart 2018, waarna er voor Twan nog een lange periode van herstel wacht.

Na afloop van het door Ajax gewonnen duel volgde er voor Twan ook nog een persoonlijke ontmoeting met Donny van de Beek, Mitchell Dijks en Carel Eiting en een smakelijke maaltijd om mee af te sluiten. Vader Marcel sprak van 'de beste dag van het jaar voor het hele gezin'.