Nieuwpoortse kinderen halen ruim 40 euro op voor 3FM-actie Serious Request

NIEUWPOORT • Twan, Mart, Luuk, Levi en Joas uit Nieuwpoort haalden vrijdag ruim 40 euro op voor de 3FM-actie Serious Request.

Zij gingen langs de deuren om geld in te zamelen voor Serious Request. Op school ging de les Nieuwsbegrip over de actie van 3FM dat in samenwerking met het Rode Kruis geld inzamelt om ouders en kinderen te herenigen. Dat motiveerde de kinderen uit Nieuwpoort om ook in actie te komen.