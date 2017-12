ChristenUnie Zederik bezoekt Het Brandpunt in Nieuwland

NIEUWLAND • De fractie van ChristenUnie Zederik bracht vrijdag een werkbezoek aan dorpshuis Het Brandpunt in Nieuwland.

Raadsleden Kees Matsinger en Dico Baars overhandigden een kerststuk als blijk van waardering voor het vele werk dat de vrijwilligers verzetten in het dorpshuis. Kees Matsinger: "Het Brandpunt is een prachtig voorbeeld van een initiatief, dat gedragen wordt door de gemeenschap. De ChristenUnie vindt deze initiatieven waardevol en daarom willen we graag onze waardering uitspreken."



Duurzaamheid

De ChristenUnie-raadsleden spraken met de voorzitter van de stichting achter het dorpshuis, Christiaan de Jong, over hun plannen voor Het Brandpunt. De stichting heeft namelijk een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid.

Dico Baars: "Het Brandpunt stelt deze maatregelen niet alleen voor uit noodzaak, maar vooral uit de ambitie om het dorpshuis 'groen' te maken en daardoor op lange termijn te behouden voor Nieuwland. Wat de ChristenUnie betreft gaat de gemeente deze duurzaamheidsambities dan ook mogelijk maken."