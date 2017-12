Zonnepanelen op huurwoningen in Zederik

ZEDERIK • De huurwoningen in de gemeente Zederik worden in het komende jaar duurzamer en energiezuiniger gemaakt door meer isolatie en zonnepanelen op de daken.

Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, voorzitter Leo Smit van Huurders en bewoners Belang Zederik (HBZ) en directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Omnivera GWZ hebben deze week de Prestatieafspraken 2018-2022 ondertekend, waarin dat onder meer vermeld staat.



Met de huurders en de gemeente maakte Omnivera GWZ concrete afspraken waar de drie partijen in 2018 aan gaan werken en globale afspraken voor activiteiten tot 2022. Deze afspraken zijn gemaakt rondom vijf thema's: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en verkoop.



"Het is fijn dat we samen met onze huurders en de gemeente de opgave voor 2018 weer scherp hebben. Nu aan het werk! Met de verduurzaming, de projecten en het verbeteren van onze woningen", aldus Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Omnivera GWZ.



Duurzaamheid

Een van de onderdelen waarover de drie partijen overeenstemming bereikten is het voorstel van Omnivera GWZ voor de energetische verduurzaming van woningen. Omnivera GWZ gaat in 2018 verder met het duurzaamheidsproject met betrekking tot de na-isolatie van sociale huurwoningen. Daarnaast start de woningbouwcorporatie met het plaatsen van zonnepanelen.



Elisabeth ter Borg: "We investeren volop in het duurzamer en energiezuiniger maken van onze huurwoningen. In dat kader plaatsen we in 2018 op diverse huurwoningen zonnepanelen, zonder daarvoor een huurverhoging te vragen bij onze huurders. Met dit project zorgen we met elkaar voor een beter milieu en tegelijkertijd voor lagere woonlasten voor onze huurders. Ook dat beschouwen we als een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappelijke opgave."



De panelen komen op daken van woningen van de eigen huurders van Omnivera GWZ.



Gezamenlijke afspraken

Jaarlijks doet Omnivera GWZ een voorstel aan de huurders en de gemeente over de plannen en ambities van de woningbouwcorporatie. Dit voorstel bespreken de drie partijen met elkaar en zetten het gezamenlijk om naar concrete afspraken.



Wethouder Maks van Middelkoop: "In Zederik wordt meer dan 95% van de sociale huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep en daarbij is sprake van een gematigde huurstijging. De woningcorporatie investeert zelfs in verduurzaming van woningen zonder dat de huur wordt verhoogd. Dit bewijst dat het beleid van de gemeente op het punt van betaalbaarheid goed is verankerd in de gemaakte afspraken voor 2018."



"Verder werken we samen met Omnivera GWZ aan een plan voor het faciliteren van slimme aanpassingen in de huurwoningen, zodat mensen met een zorgbehoefte langer thuis kunnen blijven wonen. Ook sociale huurwoningen worden daarmee levensloopbesteding en dat is precies wat we als gemeente graag willen."