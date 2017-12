Klokradio komt in 2018 op Ziggo Digitaal

NIEUW-LEKKERLAND • De lokale omroep Klokradio is op vele manieren te beluisteren. In de ether op 97.3 en 107.0 FM, via het analoge kabelnetwerk en via de glasvezel. Maar de gebruikers van het digitale pakket van Ziggo konden Klokradio nog niet daarop ontvangen. Daar komt in 2018 verandering in.

Sinds Ziggo in de Alblasserwaard nieuwe abonnees werft, kwamen er veel klachten over binnen dat Klokradio niet te beluisteren was. Vandaar dat Klokradio met Ziggo is gaan onderzoeken hoe dit snel kan worden opgelost.



In de loop van dinsdag 2 januari zal het radiosignaal van Klokradio beschikbaar komen voor de Ziggo Digitaal-luisteraars in Alblasserdam, Molenwaard en Giessenlanden. In Alblasserdam en Giessenlanden wordt dat op kanaal 917, in Molenwaard is dat kanaal 915. Ziggo abonnees in Molenwaard met een zogenaamde CI+ insteekmodule moeten afstemmen op K366.



Ook Giessenlanden

Onlangs is Klokradio formeel benoemd tot lokale omroep van Giessenlanden. Er wordt hard gewerkt om het radiosignaal in de verschillende dorpskernen van de gemeente te krijgen. Ziggo Digitaal gaat daarbij sneller dan het oude analoge netwerk. Maar dit zal straks wel volgen.



Ook KPN zal in het voorjaar 2018 Klokradio op gaan nemen in haar glasvezelnetwerk van Giessenlanden. Het uitbreiden van het ethersignaal zal helaas veel meer tijd vergen. Vanuit de zendmast te Molenaarsgraaf zal het 107.0 FM geluid wel tot enkele dorpskernen van Giessenlanden reiken, maar er is nog geen volledige dekking.



Daarvoor zijn nieuwe vergunningen van het Agentschap Telecom nodig. Dat wordt een langdurig proces, immers de FM-band zit al overvol. Maar gezien de wettelijke status van Klokradio zal er in 2018 een oplossing komen.



Natuurlijk is Klokradio al over de gehele wereld te ontvangen met de internet-stream. Via de nieuwe website www.klokradio.nl zijn alle programma's live te beluisteren. Ook staat daar de nodige programma-informatie, is er Uitzending Gemist en kunnen verzoekplaten worden aangevraagd.