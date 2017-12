Mooi bedrag Stapsteen uit Bleskensgraaf na Lichtjestocht

BLESKENSGRAAF • OBS De Stapsteen heeft woensdagavond meegedaan aan de lichtjestocht voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Er werd een mooie bedrag van 2075 euro opgehaald, dat waarschijnlijk nog verhoogd wordt.



Het bedrag is binnen gehaald door een sponsor lampionoptocht en door een kerstmarktje.



"Wij zijn trots dat wij met onze kleine school zo'n groot bedrag hebben binnen gehaald voor het Sophia", meldt Karin Bongaards van De Stapsteen.



Tijdens de lampionnenoptocht hebben de kinderen van OBS de Stapsteen een bezoek gebracht aan de bewoners van ASVZ in Bleskensgraaf. Daar hebben we een aantal kerstliedjes gezongen en is er een dansje gedaan voor de bewoners. Op alle gezichten verscheen een glimlach!