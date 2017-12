Voorlopig geen afschot smienten in Zuid-Holland

REGIO • Smienten mogen voorlopig niet worden afgeschoten in provincie Zuid-Holland, dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag besloten.

Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan om 6.500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende enkele decennia af.

De provincie Zuid-Holland besloot vorige maand tot het toestaan van het doden van smienten. Dit vanwege de schade die deze eendensoort aan de landbouw toebrengen. Tegen het afschieten van de eenden bestaat veel weerstand. Veel mensen stuurden protestmails naar provinciale staten om dit afschot te voorkomen. De bestuursrechter oordeelt nu dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is en afschieten de populatie smienten verder in gevaar kan brengen. Daarom mag er nu geen afschot plaatsvinden in afwachting van het verdere verloop van de bezwarenprocedure. Vogelbescherming en de NMZH zijn verheugd. "Vogels schiet je niet af, soorten waar het niet goed mee gaat, schiet je al helemáál niet" zegt Fred Wouters van Vogelbescherming. "Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland. In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij met het oordeel van de rechter."