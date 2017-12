Jannie Matsinger neemt afscheid van De Fakkel

MEERKERK/LEERDAM • Liefst 26 jaar was Jannie Matsinger (67) uit Meerkerk betrokken bij het werk van christelijke boekhandel De Fakkel in Leerdam. Op de kop af 25 jaar was ze actief als coördinator. "Er is overal een tijd voor, staat er in de bijbel. Dit is een mooi moment om te stoppen", lacht ze. "Ik vertrek per 1 januari, help op 8 januari nog mee met het inventariseren en dan is het gebeurd."

Samen met Trudy Bron is de Meerkerkse verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van De Fakkel, waarbij Bron vooral het computerwerk doet en Jannie Matsinger de contacten met de 21 medewerkers – de Leerdamse Fakkel draait geheel op vrijwilligers - en de dagelijkse gang van zaken in de winkel voor haar rekening neemt. Jannie Matsinger begon 26 jaar geleden toen de winkel nog gevestigd was in de Hoogenhoek en bekend stond als Evangelische Boekhandel Hebron. "Mevrouw Vis wilde hulp. Het leek me erg leuk om te doen. Doel van de winkel is het verspreiden van het goede boek en vooral de bijbel. Daarnaast verkopen we boeken voor bijbelstudie en andere lectuur om mensen toe te rusten, terwijl we ook veel mooie romans in ons assortiment hebben. Bovendien hebben we een grote sortering kaarten en cadeau-artikelen." Volgens Jannie Matsinger is de enorme kaartverkoop typerend voor de streek. "Daar staan de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden om bekend. Er worden nog heel veel kaarten verstuurd, bijvoorbeeld aan zieken. Onze vertegenwoordiger zegt altijd: 'het lijkt wel of jullie die eten'."

Ze heeft het werk altijd met veel plezier gedaan. Al maakte ze ook moeilijke tijden mee. "Er wordt minder gelezen dan vroeger. Mensen kijken televisie of zitten achter de computer en je kunt je tijd maar één keer besteden. In vergelijking met tien jaar terug, nemen mobieltjes, tablets en laptops een steeds grotere plek in. Veel mensen hebben geen rust meer om een boek te lezen. Ze moeten constant bereikbaar zijn en willen voortdurend bezig worden gehouden. Dat geldt zeker voor kinderen. Een computerspelletje is al gauw leuker dan een boek lezen."

Daar kwam de economische crisis nog eens overheen. "Die heeft er ingehakt, zeker bij boekwinkels. Het heeft geleid tot een kaalslag, veel winkels zijn dicht gegaan. Het duurde lang voor we merkten dat er sprake was van herstel. Pas dit najaar geven de mensen weer meer geld uit aan boeken. De afgelopen jaren moesten we het van grote orders hebben om uit de rode cijfers te blijven. Bijvoorbeeld door de verkoop van de Weerklank-bundels."

Volgens Jannie Matsinger heeft de crisis gevolgen voor de manier waarop winkels gerund worden. "De mensen vragen om beleving, om sfeer. Daar is de klant veel gevoeliger voor dan een aantal jaren geleden. Het moet leuk zijn om in de winkel rond te kijken. Gezellige hoekjes, een zitje, snoepjes, sfeervolle verlichting, een cd met achtergrondmuziek; zulke dingen spreken aan." Daarnaast veranderde de voorkeur van de klanten. "Kookboeken zijn bijvoorbeeld heel populair. We hebben er een kast vol van. Bijbelse kookboeken, recepten van de Amish en ga zo maar door. Wat ook opvalt: de muziekmarkt is compleet ingestort. Vroeger hadden we negen bakken met cd's en films, nu amper de helft. Mensen kopen geen cd's meer, alles wordt gedownload. Vroeger zorgden we dat we rond de EO-jongerendag een hele serie cd's van de optredende artiesten in huis hadden. Een week later waren die op. Nu is er bijna geen vraag meer naar: echt een kwestie van opgaan, blinken en verzinken."

De winkels van de Fakkel – er zijn er tien - hebben plaatselijk grote zelfstandigheid. "Onze eigen inbreng is groot. In Leerdam bezinnen we ons op de toekomst. We draaien goed, maar de vraag is hoe we verder gaan. We proberen de kosten te drukken en te anticiperen op de ontwikkelingen in de samenleving. Zo kun je tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder webwinkel. Gelukkig hebben we een geweldige huisbaas, die steunt ons waar mogelijk", lacht Jannie Matsinger. Het werk gaat ze missen. "Al die contacten met klanten. Ik heb zoveel mensen leren kennen. En dat geldt zeker ook voor de medewerkers. De meesten zijn hier al heel lang. Je kent elkaar door en door en leeft met elkaar mee. Wat ik nu ga doen? Ik zie wel wat er op mijn pad komt.

Na de herindeling stopt mijn man met zijn werk voor de gemeenteraad in Zederik, dan krijgen we samen ook wat meer tijd. Ik vertrek met een gerust hart. Ik word opgevolgd door Adrie van Klinken. Die werkt hier al zeventien jaar en kent het klappen van de zweep. Ik ben blij dat ze het van me overneemt, het is bij haar in goede handen." Op de valreep heeft Jannie Matsinger nog een hartenkreet. "De kerken en De Fakkel hebben elkaar nodig. Over en weer. Kerken hebben er belang bij dat gemeenteleden goede boeken in hun eigen woonplaats kunnen kopen. Daar moet je als kerken ook moeite voor doen. De samenwerking is in veel gevallen al goed, maar het kan altijd nog beter."

