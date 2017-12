Leef&-evenement in Gorinchem over vitaal ouder worden

GORINCHEM • Rivas Zorggroep houdt op maandag 22 januari 2018 een Leef&-evenement over 'Vitaal ouder worden'.

Het evenement vindt van 19.30 - 22.00 uur plaats in verpleeghuis Het Gasthuis, Banneweg 61 in Gorinchem. Psycholoog en ondernemer Albert Sonnevelt is de hoofspreker.



Sonnevelt deed wetenschappelijk onderzoek onder honderden vitale ouderen, om het geheim van een vitaal en gezond leven op zeer hoge leeftijd te ontrafelen. Tijdens een interactieve presentatie onthult hij wat vitale ouderen gemeenschappelijk hebben en hoe bezoekers daar zelf hun voordeel mee kunnen doen. Na de lezing staan diverse workshops op het programma en kunnen bezoekers terecht bij de boeken- en informatiekraam.



Albert Sonnevelt staat tijdens zijn interactieve lezing stil bij vragen als: Hoe vind je balans? Hoe word je gezond oud? En wat is een gezonde leefstijl? De ins en outs voor een gezond en vitaal leven op hoge leeftijd verwerkte Sonnevelt in het zogenaamde vitaliteitsmodel. Dit model vinden bezoekers terug in zijn boek 'De Levenscode'. Een boek met praktische tips, leerzame tests en ondersteunende adviezen die direct zijn toe te passen. Ook bevat het boek een vitaliteitsplan waarmee in zes weken een nieuw begin kan worden gemaakt. Of het nu gaat om gezonde voeding, bewegen, een gezonde balans of positieve gedachten.



Workshops

Na de lezing kunnen bezoekers aan diverse workshops deelnemen. De thema's lopen uiteen van 'Bekkenbodemtraining', 'Bio-energetische oefeningen', 'Wie eet die blijft', en 'Veerkracht'. Voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop van het evenement kunnen bezoekers terecht bij de boeken- en informatiekraam.



Aanmelden en kosten

Het leefstijl-evenement vindt plaats op maandag 22 januari van 19.30 tot 22.00 uur in verpleeghuis Het Gasthuis, Banneweg 61 in Gorinchem. Aanmelden kan via www.rivas.nl/eventleef&. Het evenement is gratis voor Rivas-pashouders. Belangstellenden die nog geen Rivas Voordeelpas hebben, kunnen zich voor een bedrag van 18,50 euro per gezin per jaar gemakkelijk online hiervoor aanmelden via www.rivas.nl/voordeelpas.