Laatste Kerstfeest Peutervreugd in Trefpunt in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In Het Trefpunt in Oud-Alblas werd donderdagavond de laatste activiteit van peuterspeelzaal Peutervreugd gehouden.

Nadat het kerstfeest was gevierd met onder andere een fritesmaaltijd gingen de peuters naar buiten met een lampionnen om symbolisch de peuterspeelzaal te verhuizen naar onze nieuwe ruimte in Dorpshuis de Beemd. Helaas was het niet mogelijk om daar naar toe te lopen, omdat het straatwerk nog niet geheel gereed was.



Per 1 januari wordt de speelzaal ook overgenomen door Wasko kinderopvang uit Papendrecht. Dus werd er afscheid genomen van 2 van de 3 leidsters. De vaste leidster Simone Scheer gaat over naar de Wasko en blijft bij Peutervreugd, zodat er voor de peuters een bekend gezicht blijft.



De overgang is noodzakelijk geworden door de per 1 januari inwerkingtreding van de wet Oké. Onder deze wet gaan ook de peuterspeelzalen vallen en er gelden dan dezelfde regels als in de kinderopvang.



Dus twee vaste leidster per groep en geen vrijwilligers meer. Bij Peutervreugd hadden alle ouders (veelal de moeder) op rooster dienst als hulpleiding naast een gediplomeerde leidster.



Ook zijn de administratieve verplichtingen zodanig geworden dat dit bijna niet meer door vrijwilligers kan worden gedaan.



Bijna 46 jaar is de peuterspeelzaal in Oud-Alblas zelfstandig geweest en daar komt dus nu een einde aan.Dat dit gepaard gaat met de verhuizing is uiteraard louter toeval, maar het is voor de Wasko wel fijn om in een nieuwe omgeving te beginnen en hopen op veel nieuwe peuters.



De bestuursleden zijn dus van hun taak ontheven en dat zal voor sommige best moeilijk zijn om dit los te laten.



Op 8 januari start de peuterspeelzaal weer aan de oostkant van De Beemd.