Handtekeningen voor gasvrije woonwijk in Langerak

LANGERAK • Wethouder Frank Meerkerk heeft donderdag 21 december een overeenkomst getekend met Van Willigen en Van Daalen Bouw en Ontwikkeling voor de bouw van 53 woningen in Langerak-Zuid. Het gaat om goedkope, middeldure en dure woningen. Deze woningen worden gasvrij gebouwd. De gehele nieuwbouwwijk Langerak-Zuid krijgt géén gasnet en dat is een primeur voor Molenwaard. De wijk levert zo ook een mooie bijdrage aan het duurzaamheidsprogramma van de gemeente.

Van Daalen gaat de woningen voornamelijk bouwen in de eerste drie woonvelden: circa 40 huizen. De resterende woningen krijgen een plek op woonvelden in de fasen na 2021. Voor de ontwikkeling van Langerak-Zuid is de overeenkomst tussen gemeente, Van Willigen en Van Daalen een belangrijke stap. De eerste drie woonvelden worden nu voorbelast met een zandpakket. In het voorjaar van 2018 worden deze bouwrijp gemaakt en nu de overeenkomst is getekend kan de woningverkoop in 2018 beginnen.



Eigen omgeving

De nieuwe woonwijk moet voorzien in de woningbehoefte van de kernen Langerak en Nieuwpoort en zo bijdragen aan de vitaliteit van de kernen. Als de bevolking door de nieuwe wijk in de eigen omgeving kan blijven wonen, kunnen de voorzieningen op peil blijven.



De overeenkomst die is ondertekend, vervangt de eerdere overeenkomst uit 2011 tussen gemeente Liesveld en Van Willigen. Omdat Langerak-Zuid zonder gasnet wordt gerealiseerd, levert het een goede bijdrage aan het duurzaamheidsprogramma van Molenwaard. De gemeente streeft een duurzame ontwikkeling na met ondermeer inzet van groene energie zodat de regionale doelstelling wordt gehaald van 20% CO2-vermindering in 2020 ten opzichte van 2010.



Veel groen en water

Langerak-Zuid wordt daarnaast een mooie nieuwbouwwijk met een dorps- en landschappelijk karakter. Dat karakter komt terug in de inrichting van de openbare ruimte met veel groen en water en het uiterlijk van de huizen. Doordat de woonvelden ieder een eigen gezicht krijgen en de wijk in fasen wordt gebouwd, blijft er ruimte voor aanpassingen bij veranderende woonwensen. Het wordt een wijk met alle voorzieningen bij de hand: het Woonleefhart met de supermarkt, sportverenigingen, gezondheidszorg en scholen en volop recreatiemogelijkheden nabij in het polderlandschap en in de steden aan de Lek.