Hakkesteegt neemt afscheid van school Hei- en Boeicop

HEI-EN BOEICOP • De school met de Bijbel te Hei-en Boeicop, sinds 1 januari 2016 officieel onderdeel van de PCPO TriVia scholen, heeft vlak voor de kerstvakantie afscheid genomen van directeur Jan Hakkesteegt.

Hij gaat werken op De Regenboog in Hardinxveld, een school die ook onder het bestuur van Trivia valt. Hakkesteegt, die vanaf 1 augustus 2010 werkzaam was in Hei-en Boeicop, zal zijn kinderen zeker missen, maar kijkt ook weer met belangstelling uit naar zijn nieuwe functie.



"Ik ben destijds begonnen in Gouda, dit is inmiddels mijn zesde school in de Alblasserwaard, waar ik per 1 januari aan de slag ga. Ik word opgevolgd door Jaco van Soest, tevens directeur van Het Kompas in Lexmond."



Ter gelegenheid van het afscheid werd donderdag in een ontspannen sfeer een spelmiddag gehouden voor alle kinderen, in de vorm van een levend ganzenbord. 's Avonds was er na de kerstviering een officieel afscheid op school. Na de kerstvakantie zal de school geleid worden door meester Van Soest. Hij wordt voorlopig bovenschools directeur voor Hei- en Boeicop en Lexmond samen.