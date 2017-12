Man uit Groot-Ammers opnieuw veroordeeld na misbruik dochter en dierenporno

GROOT AMMERS • Het is een man (59) uit Groot-Ammers niet gelukt onder zijn eerdere veroordeling wegens misbruik van zijn dochter uit te komen.

Twee weken geleden vroeg zijn advocaat vrijspraak voor de ontucht met de dochter die in de jaren negentig zou zijn gepleegd. Maar ook het hof acht het misbruik bewezen. Het hof legt nu net als de rechtbank eerder tweeënhalf jaar cel op, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In die straf is ook het bezit van een grote hoeveelheid dierenpornobestanden meegenomen.



Dat dierenponobezit had de verdachte wel toegegeven. Meer dan 2000 foto's en nog eens 2000 films downloadde hij waarop bizarre seksuele en perverse handelingen waren te zien tussen veelal volwassen vrouwen en dieren van zeer uiteenlopende aard.



De verdachte zei dat hij ge"inspireerd was geraakt door een televisieprogramma van bioloog Midas Dekkers. "Die zei dat dat rustig kon: seks tussen mens en dier. Dat maakte mij nieuwsgierig''.



Ontucht

Over de beschuldiging van de ontucht met zijn dochter beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Het misbruik zou zich hebben afgespeeld vanaf eind '95 tot en met eind '99. Ze was toen tussen de 12 en 16 jaar. De dochter sloop door de gang, verklaarde ze, opdat vader niet zou horen dat ze naar haar kamertje ging. Toch misbruikte vader haar jarenlang tot drie keer per week te misbruiken, zegt het slachtoffer, dat inmiddels zelf moeder is geworden.



Ze trok zo laat aan de bel omdat haar vader in de kerkgemeente aanzien genoot. Vader studeerde theologie en had een pastorale onderwijslicentie. Hij is inmiddels weg bij de kerk en naar aanleiding van de affaire ontslagen door de school waar hij als onderwijsassistent werkte.



Twee weken geleden tijdens de behandeling van het beroep eiste het OM dezelfde straf als nu is opgelegd.