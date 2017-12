Weer quiz Slimste Ondernemer van de Streek in Leerbroek

LEERBROEK • Businessclub Vijfheerenlanden Ondernemen Samen (VOS) en MKB-personeel houden woensdag 17 januari voor de derde keer de quiz De Slimste Ondernemer van de Streek. Opgeven hiervoor is al mogelijk.

'Dit keer zijn de vragen iets luchtiger van opzet', melden de organisatoren in een persbericht. 'Ze zijn opgedeeld in de categorieën: zakelijk, de streek en muziekfragmenten.'

Doel van de avond is om te strijden om de begeerde wisseltrofee en eeuwige roem. 'Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk het onderling netwerken. De eerste twee keer waren de bijeenkomsten zeer gezellig, zeker als de jukebox aan gaat.

Vergulde Kip

De quiz vindt plaats in De Vergulde Kip, aan de Middelkoop 86 in Leerbroek.Voor hapje en drankjes wordt gezorgd en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanvang is om 20.00 uur, opgeven kan via info@vos-ondernemers.nl.