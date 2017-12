Corry Mouthaan uit Nieuw-Lekkerland: De moeder van de radio

NIEUW-LEKKERLAND • Vanaf de oprichting van Klokradio in 1990 heeft Corry Mouthaan meegewerkt aan de programma's van deze lokale zender. Haar man Jaap is sinds ongeveer vijftien jaar achter de knoppen te vinden en regelt de geluidskwaliteit van enkele uitzendingen.

Klokradio startte in 1990 in een speciale ruimte van gebouw De Klok in Kinderdijk. Vanaf dat eerste jaar werkte Corry Mouthaan (72) mee. "Iemand uit het bestuur van Stichting Kerkklok zei: 'Jij hebt een mooie stem. Ga je mee doen?' Zo ben ik erin gerold. In het programma Klare Taal mocht ik af en toe wat zeggen. Ik deed 'In the picture', de cd-bespreking. Vanaf het begin vond ik het heel leuk!" Lachend: "Van lieverlee heb ik carrière gemaakt en mocht meer gaan doen. Al gauw presenteerde ik het verzoekplatenprogramma op woensdagavond, wat ik nu nog steeds bij toerbeurt doe."



Vanaf 2000 ging Klokradio 24 uur per dag uitzenden. Kerkklokradio kreeg woensdag en zondag om in te vullen. Corry bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met collega Aart Rietveld. "Samen hebben wij de hele programmering voor die twee dagen gemaakt. We zeiden dan bijvoorbeeld: 'Rond half twee doen veel mensen een middagdutje, dan moeten we dus wat rustige muziek hebben.' De programmering is op wat kleine veranderingen na altijd hetzelfde gebleven. Ik werd redacteur van het programma Muziek en Bezinning en eindredacteur voor Kerkklokradio. Tegenwoordig doe ik de eindredactie samen met Ria Damsteegt, waarbij ik eindverantwoordelijk blijf."



Overal mee bemoeien

Op de vraag wat ze zoal moet doen als eindredacteur, lacht Corry: "O, ik bemoei me overal mee! Onze vorige hoofdredacteur noemde me weleens 'moeder van de radio'. Alle medewerkers wil ik graag leren kennen. Nieuwe mensen maak ik wegwijs, vertrekkende medewerkers bedank ik met een bon. Veel dingen worden door mij aangestuurd. Als ik iets niet goed vind bij een uitzending, dan ga ik er achteraan. We streven naar perfectie, hoewel we natuurlijk een lokale radio blijven. Bij extra uitzendingen, zoals met de Kerstdagen, stel ik het programma samen en overleg met de mensen wie wat wil doen. Twee maal per jaar komen de redacteuren van Kerkklokradio bij ons thuis voor overleg. Verder zit ik in het Programma Beleidbepalend Orgaan, het zogenaamde PBO, dat toezicht houdt of de regels van de mediawet worden nageleefd."



Technicus

Jaap Mouthaan (77) was tot zijn pensionering constructeur baggerpompen bij IHC. In zijn vrije tijd was hij graag bezig met video-opnames en videomontage. "Corry zei weleens: 'Technicus bij Klokradio is net wat voor jou.' Ik was inderdaad ook altijd in de weer met het verbouwen van radio's en versterkers. Rustig aan ben ik bij Klokradio begonnen met het inbrengen van een muzieklijst in de computer. Toen ik met mijn baan stopte, werd ik technicus. Nu verzorg ik bij toerbeurt het geluid bij Kinderkaravaan, Nieuws Info en Samen in de Naam van Jezus, en bij programma's die niet live worden uitgezonden, zoals dat bijvoorbeeld rond de feestdagen het geval is. Met andere woorden: ik regel de knoppen en ben verantwoordelijk hoe het geluid de ether ingaat."



Overuren

De weken voor Kerst maakt het echtpaar overuren in de studio. In goed overleg mag Kerkklokradio de programmering op christelijke feestdagen verzorgen. Omdat Eerste en Tweede Kerstdag dit jaar op maandag en dinsdag vallen, betekent dit twee extra uitzenddagen. De luisteraars kunnen genieten van: de kerstnachtdienst, de kersttoespraak van burgemeester Van den Borg, enkele kerkdiensten en zondagsschoolkerstfeesten, en kerstprogramma's met verhalen en gedichten.



Ruggespraak

"Er zijn nog andere medewerkers die net als ik vanaf het begin bij Klokradio werken," vertelt Corry. "Ook zijn wij niet het enige echtpaar dat zich voor de radio inzet. Heel veel werk wordt verzet door hoofdredacteur Marjo de Waard samen met haar man Peter." Jaap: "Het is fijn om thuis ruggespraak te houden en elkaar advies te geven. Het is op onze leeftijd goed om ergens actief mee bezig te zijn en ik vind dit werk heel leuk!" Corry: "Door middel van de radioprogramma's probeer ik op een eenvoudige manier het Evangelie door te geven. Ik heb van de jongere collega's geleerd om veel opener over het geloof te praten."



De contacten binnen Klokradio verlopen goed. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen Corry en Marjo over algemene zaken. Sinds 2013 is Klokradio de omroep van Alblasserdam en heel Molenwaard, waartoe pasgeleden een nieuwe studio in Groot Ammers in gebruik werd genomen. Momenteel is het bestuur van Klokradio druk bezig met de voorbereidingen om te gaan uitzenden in Giessenlanden. Het is de bedoeling dat in 2019 het radiosignaal in de nieuwe fusiegemeente Molenlanden in de ether kan komen.