Marjolein van Heel Holland Bakt is op weg naar nieuwe toekomst

AMEIDE • Het leven van Marjolein van Till uit Ameide is door Heel Holland Bakt op zijn kop komen te staan. Ze gooit het roer om.

Veel is nog onzeker, maar één ding is duidelijk voor Heel-Holland-Baktfinaliste Marjolein van Till: "Ik wil mooie dingen maken, mensen blij maken met lekkere, eerlijke en mooie producten." Ook wil ze nieuwe dingen ontwikkelen, daar goed over nadenken. "Ik denk dat ik daar een combinatie in moet zoeken. Nadenken over goede recepten, goede ingrediënten. Het is niet zo dat ik per se iets voor mezelf wil."



Gelukkig

Ze heeft een bezoek gebracht aan de bakkerij van jurylid Robèrt van Beckhoven. "Gááf om in zo'n bedrijf te mogen kijken. Ik heb gezien hoe je grotere hoeveelheden kunt maken, moet nadenken over processen. Ik heb in één keer 24 kilo speculaasdeeg gemaakt. Je moet anders denken bij zulke hoeveelheden. Snelheid is belangrijk. Ik heb die snelheid nog niet. Ja, ik zou me best kunnen voorstellen dat ik in zijn bakkerij zou werken." Ze zou er wel meer willen doen dan productie draaien. Want elke keer dezelfde taartjes maken, daar wordt ze niet gelukkig van.



Turbulent

Ze woont in een schilderachtig straatje in het historische hart van Ameide. Belangrijk sfeerelement in de huiskamer is een mooie schouw met houtkachel. Marjolein zet thee, laat de rode kater naar binnen en vertelt over de taart die ze voor een klant heeft gebakken: een combinatie van chocolade- en sinaasappelsmaken, verpakt in een strak jasje van chocolade. Even later blikt ze achter een mok dampende thee terug op een turbulent jaar.



Schijnwerpers

"Over het algemeen was het een geweldige ervaring. We hebben zoveel lol gehad met elkaar. Natuurlijk zat er veel stress bij. Veel van wat er in de tent gebeurde, heb ik compleet gemist, dat zag ik pas op tv. Ik was gefocust." Niet alleen de opnames waren intensief, ook de voorbereidingen waren dat. Na een lange werkdag stond ze tot laat in de avond in de keuken. "Voordat je een taart hebt is het rustig elf uur." Met een hand voor haar ogen: "Ik dacht wel eens: waar ben ik aan begonnen." Alsof ze er zelf nog verbaasd over is vervolgt ze: "Ik ben eigenlijk helemaal niet zo, ik hoef niet per se in de schijnwerpers te staan."



Wat heeft ze geleerd over zichzelf? "Ik dacht altijd dat ik niet onder druk kan presteren. Maar ik kan meer dan ik dacht. Ook bij 'De Wereld Draait Door' is het me gelukt om een taart te maken en erover te vertellen. Ik kan het gewoon. Dat is leuk. Ik ben door alles zekerder geworden. Wat ik maak is gewoon goed en lekker."



Altijd taart

In de weken van de opnames hadden Marjolein en haar vriend Jasper altijd taart in huis. Lachend: "En we houden allebei niet echt van snoepen. Ik neem vaak taart mee naar mijn werk of ouders." Er waren momenten waarop ze Jasper moest smeken om weer iets te proeven. "Achteraf is dat grappig, maar op het moment zelf niet." De week na de finale was hectisch. "Iemand van omroep Max had een hele dag interviews voor me gepland. Ik kreeg veel berichtjes op Facebook, dan is het leuk om die te beantwoorden. Verder heb ik onder andere taartenwedstrijden gejureerd, op een basisschool cup cakes versierd.



Totdat ze zich aanmeldde voor 'Heel Holland Bakt' maakte ze vooral rationele keuzes. Ze begon aan een studie Healthcare Management. "Dat was niks voor mij, maar ik heb het wel afgemaakt. Daarna ben ik toch maar iets met die opleiding gaan doen. Zo ben ik bij Rivas terecht gekomen, waar ik werkte als functioneel beheerder van de thuiszorg. Ik was zo blij dat ik een goede fulltime baan had. Maar ik kwam er snel achter: er is iets mis."



Spannende dingen

Voor het eerst heeft ze iets gekozen omdat het goed voelt. "Het is niet de meest gangbare keuze om je baan op te zeggen. Maar als het met bakken niet lukt, komt er wel iets anders. Er was geen andere optie meer voor mij, ik had al zoveel stappen gemaakt. Door mee te gaan doen, alle interviews eromheen te doen. Ik was al zo ver met spannende dingen doen... die stap om mijn baan op te zeggen was eigenlijk niet zo heel groot meer. Vorig jaar om deze tijd zat ik veel slechter in mijn vel. Toen ik me inschreef voor deelname aan 'Heel Holland Bakt' dacht ik: dan kan ik er in ieder geval geen spijt van krijgen dat ik het niet geprobeerd heb."



Ze kreeg tijdens en kort na de uitzendingen veel over zich heen. Uitnodigingen voor demonstraties, verzoekjes van mensen die met haar op de foto wilden, media die haar wilden interviewen, reacties van mensen op straat. "Het voelt als een warm bad als mensen zo geïnteresseerd in je zijn en het zo leuk vinden om je te zien. Ook bij Robèrt waren mensen die met me op de foto wilden. Ik moet er erg aan wennen dat mensen zo naar me kijken."



Lelijke dingen

Reacties op social media waren niet altijd leuk. "Er worden lelijke dingen over je geschreven die niet onderbouwd zijn." De montages lieten de werkelijkheid soms anders lijken dan hij was, ook dat was lastig. Ze haalt haar schouders op: "Daar ga ik niet tegen strijden. Ik heb na afloop een stuk op mijn blog geschreven, om mijn eigen verhaal te kunnen vertellen. Dat gaf veel rust."



Koffietentje

Er gaan sinds 'Heel Holland Bakt' deuren open. "Allerlei mensen benaderen me voor samenwerking. Op Instagram heb ik 1800 volgers, op Facebook 1300. Leuk om daar wat mee te doen." Sommige ideeën heeft ze al geschrapt. "Ik dacht: een eigen koffietentje in Ameide zou leuk zijn. Maar toen ik tijdens het boodschappen doen zag hoe stil het was op straat dacht ik: dan zit je daar straks met je taarten. Ik heb ondernemers gesproken die mogelijk taarten willen afnemen. Heel leuk. Wat me ook leuk lijkt is me richten op een andere markt, bijvoorbeeld glutenvrije taarten maken, of bakken voor mensen die heel bewust met voeding omgaan."



Gevoel

Voor het eerst in haar leven geeft ze zichzelf de ruimte om te dromen over haar toekomst, ook naar haar gevoel te luisteren. "Ik heb ontdekt dat ik iets moet doen waar ik gelukkig van word. Het is spannend om te zeggen: ik zeg mijn baan op en ga kijken wat er komt. Dan moet je ook verder. Maar ik heb de eerste stap al gemaakt. Dat voelt heel goed, geeft veel energie."



Bestellen

Wie zich wil laten inspireren door Marjolein, kan zich op allerlei manieren laten informeren. Ze heeft een blog (http://www.watbaktmarjolein.nl) met onder andere favoriete recepten en baktips. Ze is ook actief op Instagram en Facebook. Op haar site plaatst ze regelmatig de nieuwste recepten. Er staat ook inspiratie voor een leuk kerstdessert tussen, zoals heerlijke kwarktaart. Marjolein bakt ook op aanvraag. Bestellen kan via: http://info@watbaktmarjolein.com.