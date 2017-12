Meer ruimte voor baasjes en beesten in Dierenkliniek Meerkerk

MEERKERK • Dierenkliniek Meerkerk is verhuisd. De praktijk verruilde een oude boerderij voor een voormalig bedrijfspand.

Het gebouw is, net als de vorige locatie, gevestigd aan de Bazeldijk. De dierenartsen beschikken er over meer ruimte.

Dierenarts Bart Jansen vertelt: "De oude locatie, op Bazeldijk 36, was sinds 1978 in gebruik als dierenkliniek. De dierenartsen Steven van Roekel en zijn collega werkten daar aanvankelijk samen in een maatschap."

Kreupelheidsonderzoek

De oude locatie had een paar nadelen: "We waren vanaf de weg niet goed zichtbaar. Ook waren we aan uitbreiding en modernisering toe. Daarnaast was er achter het gebouw veel te weinig ruimte om een trailer te keren." Een pluspunt van de nieuwe locatie zijn ook de faciliteiten voor kreupelheidsonderzoek bij paarden. Jansen: "We kunnen de paarden hier huisvesten en beschikken over een longeerbak met zowel harde als zachte ondergrond."

Trimsalon

Het klantenbestand is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Om alle dieren te kunnen helpen, werken er zes dierenartsen en drie paraveterinairen (assistenten) in de kliniek. Een van de artsen, Mirjam van den Berg, is gespecialiseerd in de behandeling van paarden. Verder werkt onder hetzelfde dak de waarschijnlijk hoogst opgeleide 'hondenkapper' van Nederland: Marlous Jansen-Philippi. Zij is dierenarts én hondentrimster. Honden die erg gestrest zijn, kan zij zo nodig kalmerende medicatie toedienen.

Spoedgevallen

Waarin onderscheidt de kliniek in Meerkerk zich van andere praktijken? "We blinken uit op het gebied van service. Veel klinieken sluiten de deur na zes uur, dan moet je naar een spoedkliniek. Bij ons kun je voor spoedgevallen altijd terecht. En onze prijzen zijn sterk concurrerend. We zijn een plattelandskliniek en dat willen we blijven."

Klik

Jansen is een dierenliefhebber die ook het contact met de baasjes erg leuk vindt. "Zorgen voor een goede klik met de eigenaar, dat vind ik een uitdaging. Daar slagen we best aardig in. Het vak is ook pittig, kan fysiek uitdagend zijn omdat je dag en nacht moet klaarstaan. Dat trekt een wissel op je gezinsleven. Het is geen baan, het is een way of life."

Open dag

Op zaterdag 20 januari houdt de kliniek op Bazeldijk 18 een open dag, van 11.00 tot 15.00 uur. Er zijn hapjes en drankjes, bezoekers kunnen alle nieuwe voorzieningen bekijken en voor kinderen is er een speurtocht met prijsvraag. Daarnaast maken deelnemers aan een prijsvraag kans op een jaar lang honden- of kattenbrokken.

Voor meer informatie is er de website: http://www.dierenkliniekmeerkerk.nl