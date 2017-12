Braanker Logistics deelt kerstpakketten uit aan bewoners Graafzicht

BLESKENSGRAAF/ALBLASSERDAM • Namens Braanker Logistics uit Alblasserdam reikte Kimberley Braanker donderdagmiddag kerstpakketten uit aan de bewoners van woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf.

"Mijn vader, eigenaar van Braanker Logistics, en ik vonden dat er veel te veel ouderen alleen zijn met kerst en daar wilde wij namens Braanker graag iets aan doen", vertelt Kimberley over de bijzondere actie. "Mijn tante en ik hebben samen bij Den Besten Relatiegeschenken een mooi kerstpakket samengesteld voor de ouderen."

In de pakketten zaten onder meer koekjes, bonbons, glühwein en een fleecedeken. "Wij hebben dit kerstpakket helemaal zelf samengesteld met de hulp van Den Besten Relatiegeschenken. Zij hebben ook nog een kleine bijdrage gesponsord. Ook hebben we het kerstpakket een 'themanaam' gegeven: 'Wish upon a Star'."

Intertoys

Overigens deelde Braanker Logistics in Alblasserdam via de Stichting Welzijn in Alblasserdam ook kerstpakketten uit. Daarbij ging het niet alleen om (alleenstaande) ouderen, maar ook om alleenstaande moeders, ouders met een klein inkomen en kinderen die geen cadeaus krijgen met kerst. "Mijn tante heeft voor Welzijn Alblasserdam niet alleen kerstpakketten voor ouderen, maar ook Intertoys-bonnen voor kinderen gekocht."

Ze vervolgt: "Ik woon zelf in Molenaarsgraaf en besloot contact op te nemen met Graafzicht, om zo de ouderen in de regio te bereiken. Zij waren meteen enthousiast. Op elke afdeling hebben we kerstpakketten uitgedeeld."