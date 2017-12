Lichte daling WW-uitkeringen in de regio

REGIO • Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is ook in november 2017 licht gedaald.

Door toename van het aantal mensen dat online winkelt, neemt het aantal webwinkels toe. Hierdoor ontstaat er meer werk voor bezorgers, inkopers, logistiek medewerkers en ICT'ers.



Eind november 2017 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond tezamen 35.282 WW-uitkeringen: een daling van 0,8%. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen afgenomen met 1,8%. De grootste daling in de drie arbeidsmarktregio's vond plaats in het onderwijs, de bouwnijverheid, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en de handel.



Webwinkels

Nederlanders winkelen steeds vaker online, waardoor het aantal webwinkels sterk is toegenomen. Deze toename heeft veel nieuwe werkgelegenheid opgeleverd, zo blijkt uit de notitie 'Kansen in webwinkels' van UWV.



Dit geldt ook voor Groot Rijnmond: waren er in 2007 nog 615 webwinkels, in 2017 zijn dit er 3.585. Dit betekent echter niet dat zij de fysieke winkel in de winkelstraat geheel hebben vervangen. Het aantal fysieke winkels daalde licht van 11.440 in 2007 naar 10.860 in 2017.



Welke banen

Het overgrote deel van de webwinkels is een eenmanszaak en zorgt voor ondernemersinkomen. Grotere online bedrijven bieden werkgelegenheid aan ICT'ers, inkopers, online marketeers, transport en logistiek personeel en medewerkers klantenservice. Webwinkels besteden werk ook uit en dat leidt tot afgeleide werkgelegenheid. Dit geldt zelfs voor de kleinste webwinkels als zij pakketdiensten inschakelen.



De werkgelegenheid in webwinkels neemt landelijk gemiddeld met zo'n 16% per jaar toe in de periode 2012 tot 2016. Twee van de drie vacatures bij webwinkels betreft een mbo-functie of hoger. Webwinkels hebben meer moeite dan voorheen om personeel te vinden. Relatief schaars in Groot Rijnmond zijn onder andere ICT'ers, inkopers en vrachtwagenchauffeurs.