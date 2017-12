Gratis loopbaancoach vergroot kansen in zorg en welzijn

REGIO • Mensen die in de zorg- of welzijnssector willen werken, verdienen kansen. Dat is de inzet van het landelijke project 'Sterk in je werk'. Met een gratis en persoonlijk advies van een professionele loopbaancoach worden zij geholpen bij het ontdekken van hun sterke kanten en kansen op de arbeidsmarkt. Er kan nog tot eind december gebruik gemaakt worden van dit aanbod.

Naomi Mesker (21 jaar) uit Ameide greep die kans eerder dit jaar. Na haar opleiding maatschappelijke zorg en verschillende stages wist Naomi wat ze wilde: werken in de gehandicaptenzorg. Maar hoeveel sollicitaties ze de deur ook uitdeed, het lukte haar niet haar droombaan te vinden.



"Natuurlijk was ik in die periode wel aan het werk, thuiszitten is niets voor mij. Maar als je twee jaar lang solliciteert en steeds afwijzingen krijgt, is dat best demotiverend." Nadat haar moeder haar op de mogelijkheid wees voor een gratis loopbaancoach, meldde Naomi zich direct aan. Jobcoach Heleen van Terheijden wist Naomi weer te motiveren om door te gaan.



"Heleen regelde een meeloopdag, keek mijn sollicitatiebrief en cv na en hielp met het selecteren van vacatures. Ook hebben we samen het sollicitatiegesprek voorbereid. Ik vond het lastig om uit te leggen waarom ik geschikt was voor de functie en wat mijn sterke en zwakke punten zijn. Door dit hardop te oefenen, kreeg ik weer zelfvertrouwen. Dat had succes, want per 1 december werk ik bij Amerpoort in een woning voor meervoudig gehandicapte kinderen. "



Voor meer informatie of aanmelding: www.sterkinjewerk.nl.