Van Nieuwenhuizen tekent ontwerptracébesluit A15

PAPENDRECHT • Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerptracébesluit Rijksproject A15 Papendrecht-Sliedrecht ondertekend. De handtekening markeert een belangrijke stap voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drechtsteden.

Rijk en regio werken samen aan dit project. Door de realisatie van een derde rijstrook wordt de capaciteit van de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht vergroot. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de A15 en het vermindert het sluipverkeer over regionale en lokale wegen in met name Papendrecht en Sliedrecht.



Minister Van Nieuwenhuizen: "De A15 is belangrijk voor het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het oosten. We hebben samen met de regio afgesproken het knelpunt tussen Papendrecht en Gorinchem aan te pakken en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden te verbeteren."



Dit besluit is de eerste stap in de aanpak van de A15, en richt zich op de belangrijkste knelpunten. De minister heeft op 6 december samen met de regio besloten om nog voor de zomer een MIRT-verkenning A15 te starten voor de langetermijnaanpak waar in ieder geval het traject Papendrecht-Gorinchem onderdeel van uitmaakt.



Het ontwerptracébesluit zal vanaf 11 januari ter inzage liggen, het tracébesluit wordt eind 2018 genomen. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2018 (contractvoorbereiding en aanbesteding) en de realisatie in 2019.